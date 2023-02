Spezia-Juve, conferenza Allegri: Chiesa out, il corto muso, gli 1-0 e il nipote

TORINO - La Juventus vuole ripartire subito in Serie A. Dopo il pareggio dell'Allianz Stadium contro il Nantes nell'andata dei playoff di Europa League la squadra di Allegri cercherà di tornare subito alla vittoria contro lo Spezia (attualmente affidato a Lorieri dopo l'esonero di Gotti) in campionato, dove i bianconeri vengono da due successi consecutivi senza subire gol contro Salernitana e Fiorentina. In attesa di sapere cosa accadrà con il caso plusvalenze e la rispettiva penalizzazione di 15 punti, la Vecchia Signora vuole conquistare punti preziosi per la classifica. Massimiliano Allegri ha esordito nella conferenza stampa pre partita dichiarando: "Dobbiamo continuare con i nostri mini obiettivi in questo momento. Abbiamo Toro, Udinese e Monza a pari punti. Quello dello Spezia è un campo difficile, squadra che crea molto, anche con Napoli e Atalanta ha avuto occasioni importanti. Ci vuole una partita giusta, fatta con grande attenzione, determinazione e buona tecnica".

Allegri: "L'Europa League non è compromessa" Allegri ha poi dichiarato: "Dobbiamo scalare più posizioni possibili in classifica. Indipendentemente da quello che succederà fuori, che non si sa ora, dobbiamo lavorare sui punti fatti in campionato sennò perdiamo il concetto di realtà. La realtà è che abbiamo fatto 44 punti. L’Europa League non è compromessa, contro il Nantes abbiamo avuto occasioni importanti che non abbiamo realizzato. Su questo aspetto stiamo lavorando”.