La Juventus e il nuovo ds: Massara scatta in pole position!

INVIATO A LA SPEZIA - Dunque giovedì sera si saprà se la partita contro il Nantes sarà stata l’ultima in Europa per questa stagione stregata oppure no. Non un dettaglio da poco, certo, anche perché la possibilità di andare in Champions League nella prossima stagione dipenderà verosimilmente molto dall’aver alzato o no al cielo il trofeo dell’Europa League. Dunque la sfida contro i gialloverdi sarà fondamentale per poter cercare di guardare un po’ più lontano. Ma, a proposito di orizzonte, ecco che la Juventus ha dato una accelerata per ciò che concerne la struttura deputata a pianificare e organizzare il futuro. Sì, avete capito bene, stiamo parlando dell’area tecnica che dovrà plasmare la Juventus 2023/24 in cui ci saranno verosimilmente meno campioni e più giovani da valorizzare. Avrete capito che queste righe appena lette sono il prologo per arrivare a parlare di chi dovrà ricoprire il ruolo di prossimo direttore sportivo della Juventus, quello che dovrà sovraintendere all’area tecnica che non potrà contare su Federico Cherubini operativo al 100%, essendo stato inibito con la sentenza della Corte federale d’appello. Lo stesso Francesco Calvo ha un profilo più adatto a sviluppare settori in linea con la sua esperienza nell’aspetto commerciale. Per Cherubini potrebbe comunque esserci un ruolo all’interno della società.