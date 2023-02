Allegri sa come si vince: solo un tecnico (ex Juve) meglio di lui negli ultimi 23 anni, guardate chi è

TORINO - Corto muso o no, Allegri si dimostra ancora una volta uno degli allenatori più vincenti della Serie A e non è solo una questione di titoli. Dal 2000 in poi, il tecnico livornese è secondo nella speciale classifica degli allenatori che hanno ottenuto la più alta percentuale di vittorie avendo diretto dalla panchina almeno 38 partite. Dopo il successo con lo Spezia firmato Kean e Di Maria, Allegri ha perfezionato le sue statistiche, anche se non è il primo di questa graduatoria dei tecnici più vincenti stilata da Transfermarkt.it. Ecco la top 10 dove spicca subito una sorpresa, l'attuale tecnico campione d'Italia Stefano Pioli non è presente tra i primi dieci.