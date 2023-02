Juve, conto alla rovescia per Chiesa a Nantes

TORINO - Conto alla rovescia per la Juve a Nantes, conto alla rovescia per Federico Chiesa: l'attaccante si è allenato parzialmente in gruppo e solo alla vigilia il tecnico deciderà il da farsi. La sensazione è che Chiesa salirà sull'aereo per la Francia e sarà della partita, ma sarà da vedere se da titolare oppure inizialmente dalla panchina. Anche Pogba si è allenato in gruppo e ha partecipato alla partitella con la Next Gen, ma non dovrebbe essere convocato per la trasferta francese.