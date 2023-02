Juve, con Di Maria e Pogba puoi sognare Budapest

Gli sguardi dei tifosi della Juventus seduti sulla tribuna della Continassa, a vedere i propri eroi in campo mentre si allenano, raccontano se non tutto, parecchio. Vedere mentre si passano la palla, Vlahovic, Di Maria e Pogba, innesca in uomini e donne, vecchi e giovani, la stessa sensazione di gioia che può provare il bambino a cui sono appena stati consegnati tre gettoni per i giri in giostra: il primo da usare per abituarsi, il secondo per godersi il momento e il terzo per vivere la felicità con la giusta confidenza. Sta di fatto che ieri Di Maria e Pogba hanno acceso l’animo di chi, sugli spalti, ha cominciato a immaginarsi ciò che sarebbe potuto essere ma non è stato per via degli infortuni e ciò che probabilmente sarà.