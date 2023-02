Juve-Toro, è la volta buona per i Fantastici 4?

Alla Juventus hanno cominciato a toccare ferro in maniera compulsiva... Battute a parte, Massimiliano Allegri non è mai andato così vicino dal poter convocare i Fantastici 4. A 24 ore dal derby, infatti, con ancora la rifinitura di oggi da svolgere, il tecnico livornese si trova a un passo dal poter immaginare una Juventus con Di Maria, Vlahovic, Chiesa e Pogba. Insomma, quella Juve delle stelle che in estate aveva fatto sognare i tifosi, ignari che la sfortuna, da lì a poco, avrebbe preso di mira il poker d’assi e la Vecchia Signora sarebbe finita nello tsunami della giustizia, è pronta per accendere il motore e spingerlo ai massimi giri. Probabilmente non partiranno tutti e quattro titolari ma, come si sa e ripete come un mantra Massimiliano Allegri, “Un passo alla volta”. Dunque primo step averli a disposizione. Secondo step decidere come e quando utilizzarli. La sensazione è che almeno per quanto riguarda Pogba, difficilmente partirà dall’inizio ma è ancora presto per sblianciarsi su questa materia così delicata, anche perché nelle ultime partite, spesso Allegri ha spiazzato con scelte non così lineari con le attese.

Minuti e percentuali Il francese sinora non ha giocato nemmeno un minuto visto che è stato convocato solo una volta, nella partita interna persa contro il Monza 0-2, e la dinamica del match associatata ai cambi gestiti dal tecnico livornese non hanno portato il transalpino al debutto stagionale. Dunque la sua percentuale a livello di impiego rispetto a tutti i minuti disputati dalla Juventus è zero. In crescita la percentuale di Chiesa, 17,5, di Di Maria al 35% e di Vlahovic al 56%. Percentuali oggettivamente basse che aiutano a dare una lettura corretta del rendimento di una Juventus penalizzata non solo dalla giustizia sportiva con l’handicap dei 15 punti ma anche dagli infortuni: Pogba con il suo menisco rotto il 23 luglio a cui è seguita la sceltaerrata del giocatore di provare la terapia conservativa (fallita) prima di ricorrere all’intervento, Di Maria fermato più volte da infortuni muscolari, Chiesa frenato nel rientro per via del ginocchio operato che non voleva mettere giudizio e quindi Vlahovic marcato stretto, troppo stretto, da una pubalgia che, numeri alla mano, gli ha fatto saltare metà del tempo. Ma se la sfortuna ha smesso di prendere di mira la Continassa, l’affresco di cui sopra rappresenta il passato. In teoria da questa ventiquattresima giornata il ritmo dovrebbe cambiare in casa bianconera e i tifosi si aspettano musica per le loro orecchie. Un toccasana dopo che i timpani sono stati messi a prova durissima dagli acuti partiti dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura Federale.