Allegri studia due Juve: i cambi per colpire nel finale

La mossa dello scorpione – nulla a che vedere con le prodezze tra i pali di René Higuita – è una delle preferite alla Continassa. Lì dove, fin dall’inizio di questa stagione, la Juventus suda per rendere sempre più efficace il veleno serbato in coda. Ovvero nei finali di partita, quando la squadra di Max Allegri spesso e volentieri capitalizza il lavoro ai fianchi protratto in precedenza e assesta il colpo del knock out. Ma il tecnico bianconero, in questi giorni, è all’opera per rendere finalmente le tossine, sportivamente parlando, letali. Già, finalmente: perché l’ultimo passaggio del processo deve necessariamente coincidere con il recupero di tutti i pezzi da novanta in organico.

Panchina lunga L’esordio stagionale dei “fantastici 4”, tutti insieme uno al fianco degli altri, non aumenterebbe infatti la sola cifra tecnica della squadra. Ma contribuirebbe a rendere ancor più profonda la panchina alle spalle del livornese. E, di conseguenza, ancor più vario il ventaglio di soluzioni in corso d’opera per sbrogliare eventuali matasse ancora ingarbugliate dopo l’intervallo: negli interpreti, certo, ma anche nel modulo, a maggior ragione in un momento della stagione in cui l’alternanza tattica è già abituale. Il ritorno di Pogba, ma soprattutto il pieno recupero di Chiesa unito al periodo d’oro vissuto da Di Maria, consentirebbero un agevole “switch” dal 3-5-2 al 4-3-3, sfumature comprese.

Difesa blindata La prospettiva di poter – addirittura dover, nei momenti di maggiore abbondanza – conservare frecce nella faretra della ripresa, per di più, si lega a dati difensivi piuttosto lusinghieri. La Juventus è la squadra ad aver incassato meno reti nel secondo tempo (8) di tutta la Serie A. Ancor di più: è l’unica a non aver subito un solo gol negli ultimi 15’ di gioco. Quando i bianconeri abbassano l’elmetto, alzano l’asticella dell’attenzione e sublimano il molto allegriano concetto di pragmatismo senza fronzoli. Unire la prima possibilità alla seconda certezza, insomma, renderebbe Danilo e compagni un diesel quasi incapace di incepparsi sulla distanza.