Juve-Toro, il derby dei due mondi: testa o cuore?

È quasi sempre irresistibile il richiamo della storia e delle storie di un derby, ma stavolta il presente offre più di un appiglio per resistere alla tentazione di voltarsi indietro e vivere l’attuale eticità di una sfida fra Juventus e Torino che vale tanto, per entrambe le squadre e, soprattutto, per le loro tifoserie. Quella bianconera, che stasera riempirà lo Stadium (solo il settore ospiti presenterà dei vuoti), vive il subbuglio psicoemotivo dei guai giudiziari; di una penalizzazione di quindici punti che, almeno fi no alla pronuncia del Collegio del Coni, costringe a una lettura strabica della classifica e a una insopportabile incertezza sul futuro che rende ogni partita ugualmente fondamentale e inutile. Sballottato nello spirito, il popolo bianconero ha però ritrovato l’amore per la squadra, quello dei momenti difficili, quello degli amici che si vedono nel momento del bisogno. Il patto suggellato con la squadra, in analoga situazione psicologica, può vivere questa sera un picco epico, anche considerata la possibilità di vedere tutti insieme, nella stessa partita, Vlahovic, Pogba, Chiesa e Di Maria, reduce dalla fenomenale tripletta a Nantes. Non è un derby qualsiasi per la Juventus e la sua gente: può diventare memorabile.

Il trasporto dei tifosi del Toro Quelli del Toro saranno pochissimi allo stadio, ma protestano contro il metodo di vendita dei biglietti della Juventus, non contro la loro squadra che, domenica al Filadelfia, hanno abbracciato con un trasporto da pelle d’oca. Hanno fatto capire ai giocatori e allo stesso Juric (che ieri lo ha ammesso apertamente) di cosa è capace il popolo granata quand’è innamorato. Il problema, come ha brillantemente spiegato Mauro Berruto sulle pagine di Tuttosport, è far scoccare la scintilla, riavviare il vecchio cuore, ingolfato dalla medietà se non proprio mediocrità degli ultimi decenni. Vincere un derby vero, il primo dopo 28 anni (quello del 2015 lo contano in pochi), potrebbe anche essere il cerino giusto per riaccendere la fiamma. Conta, conta tantissimo questo derby, che rievoca il vecchio schema: i campioni da una parte, il tremendismo dall’altra e l’impossibilità di considerare scontato il pronostico più logico, perché il derby non ha logica, soprattutto quando le premesse sono queste.