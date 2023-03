Roma-Juventus, ecco l’arbitro. Torino-Bologna a Rapuano

Serie A, tutte le designazioni del prossimo turno

Questi i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare della prossima giornata di Serie A. Napoli-Lazio (venerdì 3 marzo, ore 20.45): Pairetto, Monza-Empoli (sabato 4, ore 15): Feliciani, Atalanta-Udinese (sabato 4, ore 18): Ghersini, Fiorentina-Milan (sabato 4, ore 20.45): Di Bello, Spezia - Verona (ore 12.30): Doveri, Sampdoria-Salernitana (ore 15): Massa, Inter-Lecce (ore 18): Manganiello, Roma-Juventus (ore 20.45): Maresca, Sassuolo-Cremonese (lunedì 6, ore 18.30): Fourneau, Torino-Bologna (lunedì 6, ore 20.45): Rapuano di Rimini.

Juventus, i precedenti con Maresca

Maresca ha già arbitrato 13 volte la Juventus: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. Con il fischietto di Napoli, la Vecchia Signora ha ottenuto 10 vittorie e un pareggio, rimediando due sconfitte. I due ko della Juve con Maresca arbitro coincidono con il primo precedente (2-1 per il Verona al Bentegodi a maggio 2016) e con l'ultimo precedente in campionato (1-0 per il Monza a settembre 2022). Sconfitta, quella in casa dei biancorossi di Palladino, caratterizzata dal cartellino rosso diretto a Di Maria nel primo tempo per un fallo di reazione su Izzo. L'ultimo incrocio in assoluto tra Juventus e Maresca, invece, risale a neanche un mese fa: alla vittoria casalinga dei bianconeri per 1-0 nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio grazie al gol di Bremer.