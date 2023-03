Miretti, testa alla Roma e a India: post con la fidanzata ma non è al mare

Miretti, l'amore per India e per la Juventus

Un post che però non è attuale, visto che nel profilo Ig della sua compagna risulta essere stato caricato tre mesi fa. Insomma, forse il giocatore ha avuto un momento di nostalgia che ha voluto condividere con i suoi fan. Ma anche un segno che l'amore con India va a gonfie vele. Il centrocampista, infortunatosi alla caviglia sinistra nel primo tempo di Salernitana-Juventus, ha dovuto fermarsi e non giocare alcune partite di campionato. Il saluzzese Fabio Miretti è stato recentemente premiato come miglior giovane Under 21 italiano alle Officine Grandi Riparazioni di Torino al ventesimo European Golden boy indetto dal quotidiano Tuttosport.