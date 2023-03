Del Piero, il look da 10 conquista Parigi. E Vieri si complimenta

La classe non è acqua. Alessandro Del Piero in campo era elegante, ma anche fuori, dopo diversi anni dal suo ritiro, la situazione non sembra essere cambiata. La leggenda della Juventus era presente a Parigi in occasione del Fifa The Best Awards che ha visto un altro 10, Lionel Messi, essere premiato come il miglior giocatore del 2022. Il capitano, durante l'evento, ha messo in mostra tutto il suo stile con un completo bianconero con tanto di papillon. Sul suo profilo Instagram, oltre ad aver postato diverse foto della cerimonia, l'ex capitano bianconero ha postato un video dove 'sfila' su una panchina sotto l'Arc De Triomphe. Insomma, due monumenti in un unico video.