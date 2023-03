Roma-Juve, una storia Argentina: Di Maria l'ultimo, Dybala l'ex, Higuain, Osvaldo...

La sfida tra Roma e Juventus si avvicina sempre di più. Il big match dell’Olimpico in programma domenica 5 marzo alle 20:45 metterà di fronte i bianconeri e i giallorossi, con la squadra di Mourinho momentaneamente a +9 su quella di Allegri. Se uno dei punti forti della Vecchia Signora al momento è sicuramente Di Maria, dall'altra parte il tecnico portoghese si affida all'altro argentino ed ex Dybala (che all'andata ha realizzato l'assist per Abraham valso l'1-1 finale) che vuole imporsi sulla sua vecchia squadra. Dunque, massima attenzione sul Fideo e sulla Joya per un motivo ben preciso: le sfide tra Roma e Juve negli ultimi anni hanno spesso visto protagonisti calciatori argentini ed ex di una e dell'altra squadra.

Roma-Juve, le sfide decise dall'Argentina Con la maglia della Juventus Dybala è andato a segno tre volte contro la Roma: la prima proprio nello stadio giallorosso, nella sconfitta per 1-2 della Juve del 30/08/2015; la seconda risale al match di ritorno di quella stagione, dove Dybala realizzò il decisivo gol dell'1-0 finale, mentre l'ultima si riferisce allo spettacolare 4-3 bianconero dell'anno scorso, ancora nella capitale. Il suo connazionale Higuain si rese protagonista segnando il gol dell'1-0 finale allo Stadium il 17/12/2016 e anche realizzando la sua ultima rete in maglia bianconera proprio contro la Roma (vittoriosa a Torino 3-1) nella stagione 2019/2020. Un altro grande protagonista argentino fu Tevez in due occasioni: nello storico 3-2 del 2014 con una doppietta e nel pareggio 1-1 dell'Olimpico nel ritorno della stessa stagione. Infine, per la Roma ci sono da ricordare i gol di Perotti in Roma-Juve 1-2 del 2019/2020 e la doppietta in Juve-Roma 1-3 nel match di ritorno.