Juve, Calvo a muso duro: "Come fanno a diventare notizie atti processuali protetti?"

ROMA - Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del big match tra la Roma e i bianconeri. Tra gli argomenti trattati non poteva mancare l'ex Paulo Dybala e anche la situazione giudiziaria che riguarda proprio l'argentino (Carta Dybala): "Paulo è stato importante per 7 stagioni. È un campione ma ad oggi è della Roma e guardiamo solo il presente non il passato. Da italiano che ha vissuto anni all’estero sono sorpreso quando leggiamo sui giornali notizie di atti coperti da vincolo. Sono in mano ai nostri avvocati ma ci tengo a sottolineare che nessun atto è stato vagliato da giudici. I giudizi si fanno in tribunale".