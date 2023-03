Roma-Juve 1-0: Vlahovic annullato, cosa non ha funzionato

Ci si aspettava un Roma-Juve all'insegna dell'equilibrio, con atteggiamenti prudenti da parte delle due squadra e l'episodio a sbloccare e indirizzare la gara. Così è stato. La Juve paga un atteggiamento un po' troppo passivo in fase di non possesso, proprio nel momento - a inizio ripresa - in cui sembrava aver preso il controllo della partita. Invece una pressione alta della Roma induce Bremer a calciare via una palla da cui nasce l'azione del gol di Mancini al 53'.

Roma-Juve, una sfida di duelli Mourinho sceglie il tridente leggero, con Pellegrini centravanti di manovra che ha il compito di portare Bremer fuori dalla linea. Danilo e Alex Sandro prendono Dybala e Wijnaldum (che deve fare campo a uno straripante Spinazzola). Un duello su tutti ha caratterizzato questo Roma-Juventus: quello tra Smalling e Vlahovic. E l'ha stravinto il romanista, che in stagione ha imposto la sua legge contro tutti (tranne Osimhen). Nel primo tempo per alcuni tratti la Juve palleggia anche bene, ma il suo centravanti fatica ad azionarsi. Potrebbe farlo nel secondo tempo, ma quando può scaricare un tiro di destro, preferisce servire Cuadrado defilato. Kostic contro Zalewski se l'era giocata alla grande, a tal punto che proprio poco prima del gol di Mancini stava per entrare Karsdorp.