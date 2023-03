Dybala batte la Juve e esulta così FOTO

Dall'abbraccio con gli ex compagni di squadra all'esultanza sul finale con Wijnaldum: Roma-Juve è stata la serata di Paulo Dybala, anche se il gol vittoria lo ha segnato Mancini. All'Olimpico la squadra giallorossa ha vinto di misura, fermando la striscia positiva dei bianconeri: dopo la rete del difensore giallorosso, i bianconeri hanno provato a reagire, ma senza trovare il gol. Negli ultimi minuti finali è successo di tutto: Kean, appena entrato, ha reagito dopo un fallo di Mancini ed è stato espulso. La Juve ha provato a reagire con Chiesa che ha messo una palla in mezzo dove sono arrivati Pogba e Bremer che si sono involontariamente ostacolati e non hanno trovato la porta, fallendo di fatto l'ultima occasione per pareggiare. Dopo il gol sbagliato dalla squadra di Allegri, le telecamere hanno inquadrato Paulo Dybala e la sua reazione non è sfuggita: l'argentino si è lasciato andare e ha esultato insieme al compagno di squadra Wijnaldum.