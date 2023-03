Dybala, il suo Roma-Juve: abbracci agli ex compagni VIDEO

Roma-Juve, una partita dal sapore speciale per Paulo Dybala. Dopo la gara di andata all'Allianz Stadium, disputata poco dopo il suo passaggio in maglia giallorossa, questa sera all'Olimpico la Joya ha ritrovato ancora una volta la sua ex squadra e soprattutto i suoi ex compagni a cui è rimasto molto legato. Prima di entrare in campo, nel tunnel c'è stato l'incontro con alcuni giocatori bianconeri: il momento emozionante è stato ripreso dalle telecamere. Dall'occhiolino a Pinsoglio, all'incontro con il suo grande amico Di Maria con cui ha scambiato anche qualche parola. E poi arrivato il momento dell'abbraccio con Cuadrado e Alex Sandro con cui ha condiviso la maggior parte della sua avventura in bianconero. Non è mancato poi un caloroso saluto con Fagioli e Danilo. E infine la reunion con Dusan Vlahovic: un'amicizia e un'intesa nate sin dall'arrivo di Dusan in bianconero e che continua a esserci nonostante ora i due attaccanti sono diventati rivali.