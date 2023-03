Kean e la Juve: il rosso, la squalifica, il futuro e la decisione di Allegri

TORINO - Non è un buon periodo per Moise Kean. E pensare che Max Allegri lo aveva lanciato titolare a Nantes, in una partita decisiva per proseguire l'avventura in Europa League: poi è andata bene, ma ci aveva pensato Di Maria. A Roma invece black out totale: neanche 40 secondi dal suo ingresso per commettere un fallo di reazione su Mancini e prendersi il cartellino rosso. A fine gara sono arrivate le scuse alla squadra in privato, rese pubbliche da Allegri che ha evidenziato come il ragazzo abbia sbagliato. Ma lo stesso tecnico, a chi manifesta perplessità sul ragazzo del 2000 nato a Vercelli, è convinto del potenziale di Moise e che ci siano ampi margini per incanalarlo nella strada giusta.