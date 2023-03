Juventus, inchiesta Prisma al via il 27 marzo. A meno che…

La data cerchiata di rosso in calendario, sul fronte della giustizia ordinaria, è quella di lunedì 27 marzo. Nell’occasione, davanti al gup Marco Picco, si terrà presso il Tribunale di Torino l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, a meno che nuovi atti integrativi portino a uno slittamento della prima tappa processuale. Sul banco degli imputati non soltanto la Juventus, in quanto persona giuridica, ma anche dodici ex figure apicali del club bianconero, tra cui il presidente Agnelli, il vice Nedved, l’ad Arrivabene e il dg Paratici.