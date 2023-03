Juve, Milik: "Buona Festa delle Donna alla mia Agata... E alla Vecchia Signora"

TORINO - Arkadiusz Milik corre verso il rientro , sperando di tornare prima possibile a disposizione di Allegri dopo la “lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra” che lo tiene fermo dal 29 gennaio. Il polacco secondo i programmi dovrebbe rientrare dopo la sosta, ma l'obiettivo è quello di accelerare i tempi di recupero ed esserci per la gara a San Siro con l'Inter del 19 marzo.

Milik e gli auguri speciali

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla sua fase di riabilitazione, Milik sta continuando a lavorare secondo le indicazioni dello staff medico e tecnico. E nel frattempo ha mandato degli auguri speciali per la Festa della Donna, con due destinarie in particolare: "Auguri alle Donne: alla mia Agata... e anche alla Vecchia Signora".