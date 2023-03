Juventus-Friburgo: Allegri su Pogba, Vlahovic, Chiesa, Kean e la decisione su Di Maria

TORINO - Reduce dalla sconfitta all'Olimpico contro la Roma, la Juventus si prepara alla sfida contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri, che nei play-off hanno eliminato il Nantes, se la vedranno con i tedeschi all'Allianz Stadium domani (giovedì 9 marzo) alle 21, con ritorno in Brisgovia la settimana seguente. Massimiliano Allegri ha presentato la delicatissima partita in conferenza stampa: "Voglio un atteggiamento propositivo. Domani dobbiamo creare le basi per essere in vantaggio al ritorno. Non sarà semplice, il Friburgo è forte, fisico, quinto in Bundes e imbattuto in Europa League. Ma noi dobbiamo assolutamente tornare a vincere in casa. Dopo il ko con la Roma c'erano delusione, dispiacere e rammarico, perché in questa situazione d'instabilità in campionato ogni partita non vinta ti cade il mondo addosso. Domani dovremo fare una partita da squadra, portando rispetto al Friburgo".