Schillaci e la Juve: “Può vincere l’Europa League. Conte? Mi piacerebbe De Zerbi”

MILANO- La Juventus? Per Salvatore Schillaci è seconda in classifica. «Non sono un avvocato, nemmeno un giudice. Ma sono stato un giocatore. E in campo la Juventus ha conquistato 50 punti». E quindi? «Per me la Juventus è seconda in classifica». Totò non si tira indietro. Non lo ha mai fatto. È uno che lotta. E di lottare non ha mai smesso nemmeno quando a gennaio gli è stato diagnosticato un tumore. Ha vinto anche quella battaglia, ha rivissuto un’altra notte magica. Una delle tante vissute anche con la maglia della Juventus indosso. Anni importanti dove però non si vinceva lo scudetto. Ci sono delle colpe ma Totò non punta il dito contro nessuno. «La squadra per me è forte. Credo che qualche assenza, il Mondiale, i problemi in società e la penalizzazione abbiamo influito. Ma questa squadra ha tutte le caratteristiche per lottare e vincere lo scudetto».