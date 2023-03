Juventus-Friburgo, Pogba non convocato per motivi disciplinari: la scelta di Allegri

TORINO - È nuovamente tempo di Europa per la Juventus. All’Allianz Stadium i bianconeri, che ai playoff hanno eliminato il Nantes, affronteranno il Friburgo nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League con la speranza di rialzare la testa dopo l'ultima sconfitta contro la Roma di Mourinho in Serie A. Massimiliano Allegri, che in conferenza ha parlato di "creare i presupposti per essere in vantaggio al ritorno", non potrà però fare affidamento su Paul Pogba, Samuel Iling-Junior e Mattia De Sciglio.