Juve, Allegri: "Chiesa da valutare, Vlahovic magari segna alla Samp. Contiamo su Pogba"

TORINO - " Chiesa ha sentito un fastidio, da valutare, ma niente di grave, lo speriamo tutti", così Massimiliano Alle g ri al termine della vittoria nella gara d'andata di Europa League vinta dalla Juventus con il Friburgo. Il tecnico bianconero rassicura sulle condizioni del suo numero 7, uscito malconcio dalla sfida, come anche Di Maria, autore del gol vittoria. E sono i prossimi appuntamenti di campionato e la salute della propria rosa al centro dei pensieri di Allegri che commenta: "Abbiamo dei giocatori fuori, ma abbiamo Soulè, Miretti, Fagioli. Bonucci ha fatto bene, dispiace per Kean che è squalificato domenica. Domenica è una sfida difficile e importante, poi andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere di tutto".

Allegri: "A Friburgo non sarà semplice"

Sulla gara giocata e su quella di ritorno Allegri non ha dubbi: "A Friburgo non sarà semplice, la cosa che mi lascia pensare positivo è che abbiamo creato molto, loro dovranno concederci spazi e noi dovremo essere bravi a sfruttarli. Faremo con quelli che ci sono domenica, l'importante è avere l'atteggiamento giusto per fare anche partite di sacrificio. Lo scorso anno giocava Chiesa con Bernardeschi davanti, ora la punta è Vlahovic e mi dispiace per la squalifica di Kean. Partita di grande intensità, buona tecnica, fortunatamente il gol era fallo di mano sennò rischiavamo di pareggiare. Abbiamo sbagliato troppo gli ultimi passaggi, i tempi diventano fondamentali, altrimenti gli altri tornano in posizione, con Di Maria e Chiesa si può andare in porta".