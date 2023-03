Plusvalenze Juve, carta segreta: la Figc ricorre al Consiglio di Stato

TORINO - Per la Juventus continua la partita del caso Plusvalenze e a tenere banco è la carta segreta la “nota 10940” del 14 aprile 2021: un carteggio tra Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) e Procura Federale. Dopo la sentenza favorevole del Tar del Lazio ottenuta dai legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici, che permette l’accesso al carteggio che entro lunedì prossimo (settimo giorno dalla pronuncia della sentenza) la Covisoc dovrà consegnare, nella serata di venerdì è stato notificato il ricorso al Consiglio di Stato fatto dall’avvocato Giancarlo Viglione a nome del presidente Figc Gabriele Gravina, in merito proprio alla sentenza del Tar, per contestare la violazione della pregiudiziale sportiva, secondo cui il ricorso al giudice statale è possibile solo dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.