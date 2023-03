Juve, Figc, Tar, Consiglio di Stato, nota 10940: vi spieghiamo tutto

A Palazzo Spada a Roma si scrive in queste ore un altro pezzettino di storia del calcio italiano, la cui palla continua a rimbalzare sui campi inconsueti delle istituzioni e dei tribunali. E qualsiasi sia la decisione del Consiglio di Stato , sarà solo un'altra pagina di un libro ancora ben lontano dalla fine. In ballo c'è il processo sulle plusvalenze , che vede la Juventus unica condannata a una penalizzazione di 15 punti in classifica, un ricorso al Tar vinto per costringere Chinè a mettere a disposizione l'ormai mitologica nota 10940 che Procura Federale e Covisoc si ostinano a non voler concedere agli avvocati che difendono il club bianconero, e il Collegio di Garanzia del Coni, la Cassazione della giustizia sportiva, chiamata a decidere sul ricorso Juve contro la decisione della Corte Federale d'Appello .

Ricorso FIGC al Consiglio di Stato: quando si decide?

Il dettaglio fascicolo 2328 e 2329 del 2023, depositato il 10 marzo, è inequivocabile: "Appello avverso sentenza nel rito accesso documenti - ex articolo 116 codice del processo amministrativo" - il cui oggetto è proprio il "diniego accesso ai documenti relativi a procedimento disciplinare sportivo". Sempre datata 10 marzo è l'istanza di fissazione dell'udienza e del ricorso, mentre è di oggi 11 marzo l'atto di costituzione depositato immediatamente dagli avvocati che rappresentano Paratici e Cherubini. Che succede ora? I sette giorni entro i quali il Tar ha dato mandato di rendere pubblica questa carta segreta scadono martedì. Quindi il Consiglio di Stato, a meno che sia al lavoro già sabato mattina sulla questione, ha anche tutta la giornata di lunedì per decidere. La quinta sezione dell'istituzione potrebbe rigettare il ricorso Figc e quindi confermare quanto imposto dal Tar alla Procura Federale e alla Covisoc, o invece confermare la sospensiva dilatando i tempi, che - attenzione - potrebbero andare anche oltre la data della decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Juventus sui 15 punti di penalizzazione.

La Federazione, il principio e la clausola compromissoria

Ricordiamo che la Federazione sostiene l'ipotesi di un ricorso non sull'aspetto concreto, bensì "per principio", contestando l'irregolarità del ricorso alla giustizia ordinaria senza essere passati attraverso i gradi di giudizio sportivi: la cosiddetta "clausola compromissoria". Gli aspetti legali sono molteplici, tra i quali anche l'interrogativo su quanto valga questa clausola nel momento in cui il ricorso non è relativo al 'merito' di una sentenza ma dell'accesso agli atti di un processo, ma il dubbio di logica è forse più semplice da

Gli scenari possibili: facciamoci strada

Il Consiglio di Stato può decidere di imporre - motivandola, aspetto non superficiale - la sospensiva: i tempi si allungano (camera di consiglio per i motivi della sospensiva, poi fissazione dell'udienza per il merito), la questione viene rimandata in maniera tale da decidere a sentenza del Collegio di Garanzia Coni già effettuata. Se questa dovesse essere di annullamento della sentenza di penalizzazione della Juventus, a quel punto la battaglia legale sulla scottante nota 10940 potrebbe essere 'assorbita' proprio da questa decisione, restando celata negli incartamenti di chissà quale faldone archiviato chissà dove. Se questa invece dovesse essere di conferma della sentenza di penalizzazione della Juventus, a quel punto con i gradi di giustizia sportiva esauriti il club potrebbe ricorrere al Tar per risarcimento danni. Ma la questione carta segreta resterebbe sul tavolo.

Se al contrario il Consiglio di Stato decide di non concedere sospensiva e di confermare quanto stabilito dal Tar, entro martedì 14 marzo la carta segreta deve essere messa a disposizione della difesa della Juventus che può produrla nella documentazione che si andrà a discutere al Coni.