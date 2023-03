Juve, con il Friburgo vale doppio: è un'Europa con vista Inter

In ballo i quarti di Europa League, certo, ma non solo. Perché tre giorni dopo ecco il derby d’Italia, a casa dell’Inter perdipiù. Dunque fallire stasera significherebbe pagare doppio: dire addio all’Europa per la seconda volta dopo l’uscita dalla Champions e prepararsi con il morale sotto i tacchi alla sfida del Meazza che mai come in questa stagione assumerà valori assoluti. In ballo, per esempio, la vera statura di seconda della classe dietro al Napoli. Al momento la classifica dice che i secondi sono proprio i nerazzurri ma se si toglie la penalizzazione e si ascolta cosa dice il campo, ecco che al loro posto bisogna mettere i bianconeri di Allegri.