Juventus, Allegri e l'Europa: il dato da ribaltare contro il Friburgo

Non sarebbe certo come raggiungere i quarti di Champions, su questo non ci piove. Ma dal momento che dalla Champions la Juventus ormai è uscita, eliminare il Friburgo e ritornare al terzultimo atto di una competizione europea sarebbe comunque importante. Intanto perché è un passaggio obbligato per vincerla, la competizione in questione ovvero l’Europa League: che è una preziosa porta verso la Champions della prossima stagione ed è comunque un trofeo internazionale, oggetto che la Juventus non solleva dalla Supercoppa vinta a febbraio 1997.

Juve, Allegri e l'Europa: questione di feeling Vincere l’Europa League servirebbe a rinverdire almeno un po’ quei fasti e intanto passare ai quarti permetterebbe di ritrovare un po’ di feeling con le competizioni internazionali: alla Juventus e a Massimiliano Allegri. C’era lui in panchina l’ultima volta che la squadra bianconera aveva superato gli ottavi in Europa: stagione 2018-19, l’ultima della prima era juventina di Max, quando i quarti di Champions erano un’abitudine. Solo una volta in cinque stagioni non li aveva raggiunti: nel 2015-16, quando un sorteggio sfortunato agli ottavi abbinò ai bianconeri il Bayern di Guardiola, fatto comunque tremare fino a pochi secondi dalla fine a Monaco, quando i tedeschi trovarono il gol che li portò prima ai supplementari e poi alla qualificazione. Per il resto nel primo quinquennio bianconero Allegri raggiunse la finale alla prima e alla terza stagione (sconfitte con Barcellona e Real Madrid) i quarti alla quarta e alla quinta (eliminazioni con Real Madrid, dopo aver sfiorato un’epica rimonta al Bernabeu dopo lo 0-3 dello Stadium, e Ajax). Risultati che assieme agli ottavi, tre volte, e ai quarti, una, raggiunti nel quadriennio milanista e agli ottavi della scorsa stagione toccati di nuovo con la Juve, avevano rappresentato lo score immacolato del tecnico nella fase a gironi di Champions: gironi superati 10 volte su 10, come solo Guardiola (14 su 14) è riuscito a fare tra i tecnici con almeno 10 partecipazioni.

La crepa tra Villarreal e ko ai gironi Proprio gli ultimi ottavi, però, avevano segnato la prima crepa del feeling di Allegri con l’Europa: un conto uscire con il Bayern ai supplementari come nel 2016, un conto - con tutto il rispetto - con il Villarreal perdendo 3-0 in casa come nella passata stagione. Crepa allargatasi quest’anno, con la prima eliminazione in assoluto nella fase a gironi della Champions per il tecnico e la prima dopo dopo nove anni (stagione 2013-14) per la Juventus. Riconquistare i quarti, sia pure di Europa League, è il primo passo per ricomporre quella crepa.

