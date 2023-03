Juventus, Friburgo pronto alla rimonta: i 5 motivi secondo la Bundesliga

TORINO - In palio c'è un posto per i quarti di Europa League, a Friburgo la Juventus arriva forte dell'1-0 casalingo dell'andata, ma consapevole che bisognerà regalare un'altra partita di spessore per poter strappare il pass tra le migliori 8 della competizione. In Germania, la formazione di Streich è chiamata a ribaltare lo svantaggio subito a Torino e secondo il sito della Bundesliga ci sono 5 motivi affinchè ai tedeschi possa riuscire lo scherzetto nei confronti dei bianconeri di Allegri. Ecco quali sono.