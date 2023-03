Fagioli e la maglia della Juve che non pesa: "Un po' più abituato ora"

FRIBURGO (Germania) - " È sempre un'emozione giocare con questa maglia, sicuramente adesso sono un po' più abituato rispetto all'inizio ". A pochi istanti da Friburgo-Juventus, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo l'1-0 per i ragazzi di Allegri maturato all'andata all'Allianz Stadium di Torino, ai microfoni di Sky Sport il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli ha confidato le emozioni di indossare - tra i 'grandi' - una divisa che porta sin dai pulcini .

Fagioli presenta Friburgo-Juventus

"Non sentiamo la pressione, siamo felici per le italiane che si sono qualificate in Champions, ora tocca a noi qualificarci in Europa League e dare continuità ai risultati in campionato. Ambiente? Facciamo la nostra partita come sempre, dobbiamo attaccarli sulle seconde palle. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, il loro pubblico sarà molto caldo", le parole di Fagioli sul match di Europa League tra Friburgo e Juventus.