Juve, Gatti: "Ringrazio Allegri, con Vlahovic ho un legame fortissimo"

FRIBURGO (Germania) - "Era una partita importantissima. Il mister mi ha dato una grande opportunità , io cerco sempre di dare il 100%, anche se non è sempre semplice. Sono contento di aver passato il turno". Ai microfoni di Sky Sport il difensore della Juventus Federico Gatti ha commentato il successo dei bianconeri per 2-0 a Friburgo , valso la qualificazione ai quarti di finale di Europa League: " L'esultanza con Vlahovic? Con Dusan ho un legame fortissimo anche fuori dal campo, sono contentissimo del suo gol perché se lo meritava. Stasera sono contento per lui, perché il gol lo aiuta a lavorare ancora meglio con più serenità".

Gatti sulla Juve e l'azione del rigore contro il Friburgo

"Il salto dalla B alla A è enorme, è un percorso difficile e so che devo farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. L'azione da cui è nato il rigore dell'1-0? Lì ho sbagliato il controllo, la dovevo stoppare meglio e calciare di destro. Per fortuna loro hanno sbagliato e quindi c'è stato l'episodio del rigore che ci ha permesso di sbloccare la partita. Giocare in Europa è stupendo, sono felice. Adesso dobbiamo ricaricare le pile, perché ci aspetta un'altra partita dura in campionato", conclude Gatti.