Juventus e WeSportUp, nuova partnership del club bianconero

La Juventus in attesa dei sorteggi e dopo la vittoria sul Friburgo , ha comunicato una nuova partnership con WeSportUp . Una collaborazione incentrata su Sport & Wellness e che ha al suo interno ampie attività: workshop dedicati, partecipazione alle masterclass del programma, organizzazione di eventi sull’innovazione sport tech a livello nazionale e internazionale, scouting di tecnologie, attività di mentorship, realizzazione di PoC (Proofs of Concept) e progetti pilota con le startup dell’Acceleratore.

Cos'è WeSportUp?

WeSportUp è l’acceleratore di startup sport&wellnessTech. L'ingresso di Juventus Football Club come sport corporate di WeSportUp segna un passaggio fondamentale per l’acceleratore, che è oggi appetibile anche ai top player dell'industria sportiva. Allo stesso tempo questo è un progetto che può essere utile ai bianconeri per la crescita del club. L'annuncio della collaborazione avviene in concomitanza con il lancio del secondo ciclo di WeSportUp e l’apertura ufficiale della call for applications rivolta alle startup che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione. Si tratta di soluzioni che impattano su focus area specifiche: Activity & Performance; Fitness & Lifestyle; Wellness & Nutrition; Management & Organization; Fan Experience & Metaverse; Gaming & Esports; ESG & Sustainability; Venue & Stadium Tech.