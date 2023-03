Juve-Sporting, il quasi precedente di un anno fa e il problema tecnico

La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona per la seconda volta nella sua storia. L’unico precedente tra le due squadre in Europa risale alla fase a gironi della Champions League nella stagione 2017/2018 , con una vittoria dei bianconeri all’ Allianz Stadium e un pareggio in Portogallo . Nonostante questo, le due squadre si sarebbero potute incontrare anche lo scorso anno. Infatti, nel sorteggio per gli ottavi di finale dell’ultima Champions League, inizialmente i bianconeri avevano pescato proprio i portoghesi.

Juve-Sporting, l'errore tecnico e il Villarreal

Dopo la prima estrazione, però, il sorteggio venne ripetuto in seguito ad un errore tecnico e l'urna di Nyon consegnò ufficialmente il Villarreal ai bianconeri e il Manchester City ai portoghesi. Il destino non aiutò le due squadre: la Juve uscì contro gli spagnoli con un 1-4 complessivo, mentre lo Sporting venne eliminato in maniera netta dagli inglesi di Guardiola perdendo 5-0 all'andata e pareggiando senza reti al ritorno. Ora le due squadre si affronteranno per decretare chi approderà in semifinale di Europa League, dove la vincente affronterà chi passerà tra il Manchester United e il Siviglia.