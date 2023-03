Inter-Juve, McKennie in visita: da Danilo a Chiesa, abbracci per tutti!

MILANO - La Juventus si appresta a giocare questa sera (20:45) il "Derby d'Italia" a San Siro contro l'Inter ed un ex bianconero ha fatto visita ai giocatori di Allegri prima della partita. Sul profilo Twitter della Juventus c'è la didascalia "Ospite a sorpresa a pranzo, ciao Wes!" ovvero Weston McKennie. Il giocatore statunitense, in visita a Milano, ha salutato tutti i giocatori con anche strette di mano "personalizzate", come quella con Di Maria, più abbracci a Danilo, Chiesa, Locatelli e Bonucci dando il suo in bocca al lupo in vista della partita di stasera contro i nerazzurri ai quali McKennie segnò anche un gol durante la finale della Supercoppa 2021 persa 2-1. L'americano ha lasciato la Juventus durante la finestra del mercato invernale per il Leeds United in Premier League con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Rumors riportano che i Peacocks non sembrerebbero intenzionati a riscattare McKennie a fine stagione ma, allo stesso tempo, ci sarebbe l'interessamento sempre in Premier da parte dell'Aston Villa.