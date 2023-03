Quanto conta Inter-Juve: per l'orgoglio e per lo “scudetto" dietro i marziani

INVIATO A MILANO - Inter-Juventus, il Derby d'Italia, per vivere la sosta come un giusto relax e non una punizione in cui macerarsi per la rabbia di una sconfitta. È anche per questa ragione che i nerazzurri e i bianconeri cercheranno reciprocamente di farsi male e portare a casa tre punti, oltre a una dose rinforzata di autostima per riposizionare il proprio orgoglio. Perché va bene il Napoli stellare di Spalletti pronto a cucirsi sul petto lo scudetto, ma chiudere al secondo posto della classifica avrebbe comunque un significato non trascurabile. Si parte con una situazione di classifica che porta allo strabismo: Inter seconda grazie al -15 di penalizzazione della Juventus, che però tra un mese potrebbe veder revocato quel meno e quindi rispuntare alle spalle dei campani in tutto e per tutto.