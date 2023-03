L’umiltà fa vera Juve e la rimonta è storica

Ha creato, sprecato, segnato e si è difesa con quella feroce determinazione che è sempre piaciuta tantissimo al suo popolo: la Juventus è tornata a far godere e lo ha fatto a San Siro, contro l’Inter, timbrando un momento di crescita sempre più convincente e che sta rimettendo a posto la classifica prima dei ricorsi. Anzi, viste le ultime giornate sembra quasi che i famigerati quindici punti di penalizzazione abbiano deciso di restituirli alla Juventus in campo, con una colletta delle squadre che lottano per la Champions: ognuna a turno devolve qualcosa. Battute a parte, siamo sempre lì a fare i conti, il che è un po’ frustrante, ma quest’anno va così: dunque la Juventus senza penalizzazione avrebbe 56 punti, quattro in più della Lazio, sei in più dell’Inter e otto più del Milan, attualmente quarto e in Champions (ma nella classifica con l’asterisco, quella in cui ha solo sette punti di vantaggio sulla Juventus penalizzata). Il che significa che sotto lo strabiliante Napoli (che ieri ha fatto tappa all’Olimpico Grande Torino nel suo tour spettacolare e trionfale), c’è un campionato strano e mediocre, nel quale la Juventus, fra mille difficoltà, sta comunque andando molto meglio delle altre.