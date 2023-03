Juve lanciata: ora la sosta. Ecco tutte le tappe

TORINO - Dopo il trionfo di San Siro contro l’Inter, Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo alla squadra: appuntamento mercoledì alla Continassa per la ripresa degli allenamenti senza i dieci bianconeri (Bonucci, Fagioli, Di Maria, Paredes, Bremer, Rabiot, Vlahovic, Kostic, Szczesny, Iling-Junior) convocati dalle Nazionali maggiori e Under 21.

Lavoro e recupero

La diaspora, questa volta, è stata meno massiccia del consueto, per la gioia del tecnico che può contare su più uomini, da Danilo a Locatelli, con cui lavorare per due settimane senza partite, cosa che non succedeva da fine 2022. Una grande opportunità, anche per recuperare i bianconeri acciaccati, come Miretti e Chiesa, che hanno dato in extremis forfait all’Italia, nella speranza che possano rientrare per il 1° aprile contro il Verona all’Allianz Stadium, quando potrebbe tornare a disposizione anche Milik, sulla via della guarigione dall’infortunio alla coscia di fine gennaio.

Aprile bollente

La pausa arriva in un momento cruciale, con la Juventus virtualmente seconda (senza i 15 punti di penalizzazione), ai quarti di Europa League e in semifinale di Coppa Italia, e sarà fondamentale per recuperare le energie in vista di un aprile bollente: il calendario non darà un attimo di pace il prossimo mese con 9 partite in 30 giorni.

Si parte e si chiude con Juve-Verona (1° aprile) e Bologna-Juve (30 aprile) di campionato, ma ci saranno altre due trasferte, a Roma contro la Lazio (l’8) e a Reggio Emilia contro il Sassuolo (il 16), anche se il big match della Serie A si gioca allo Stadium il 23 quando arriva la capolista Napoli. Aprile riserva anche la doppia sfida contro l’Inter di Coppa Italia: andata a Torino il 4, ritorno a Milano il 26. E dopo le scintille e le polemiche di domenica sera, lo spettacolo è assicurato perché sarà una questione di orgoglio. Dall’Italia all’Europa: 180 minuti separano la Juventus dalla semifinale di Europa League, ovvero il doppio confronto contro lo Sporting Lisbona. Andata a Torino il 13, ritorno il giovedì successivo in Portogallo.