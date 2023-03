Juventus, da Di Maria a Milik e Alex Sandro: chi rinnova e chi parte

Nel crescendo juventino cominciato a metà ottobre e ripreso a febbraio dopo il trauma della penalizzazione ci sono tanti protagonisti. Ma due si stanno mostrando di una spanna sopra alla media. Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Non a caso la Juventus sta parlando con entrambi per rinnovare i loro contratti, in scadenza il 30 giugno. Di Rabiot avete letto le parole nelle due pagine precedenti, non troppo diverse dalle ultime pronunciate al riguardo dal Fideo, dopo la vittoria sul Friburgo a Torino: «Potrei restare, stiamo parlando con la società. Per me è importante essere felice e qui sto davvero bene». E davvero bene, dopo i problemi fisici della prima parte di stagione, si trova la Juventus con lui, che nel 2023 ha trascinato la squadra con la sua classe superiore. Da qui i colloqui, favoriti dal fatto che un’opzione per il rinnovo inserita nell’annuale firmato in estate consentirebbe, in caso di prolungamento, di accedere ai benefici del decreto crescita anche per la stagione in corso: i 6 milioni di ingaggio netto del Fideo (che possono arrivare a 7 con i bonus) in caso di addio a giugno costerebbero alla Juventus circa 11,5. In caso di rinnovo alla stessa cifra, il club ne pagherebbe 8 per il primo anno e altrettanti per il secondo: in sostanza, rinnovare con l’argentino fino al 2024 costerebbe alla società bianconera circa 4,5 milioni in più rispetto a dirgli addio a fine stagione. E una stagione di Di Maria a 4,5 milioni, anche dovendo gestirne le forze, profuma di affare. Un affare nella cui realizzazione avrà un peso importante il futuro bianconero in Europa (e ancor più importante sarà per il rinnovo con Rabiot). L’argentino e il francese non sono però i soli bianconeri in scadenza tra tre mesi e mezzo.