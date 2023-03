Juve, Locatelli e il compleanno di Thessa: "Moglie e mamma speciale"

Manuel Locatelli ha pubblicato nelle scorse ore sul suo account Instagram un messaggio d'amore per la moglie Thessa Lacovich, che nella giornata odierna compie 25 anni. A corredo di due scatti, che la ritraggono bellissima in spiaggia mentre i raggi del sole al tramonto le illuminano il viso, le parole del calciatore della Juventus: "Buon compleanno amore mio. Che bella che sei". Ed ancora: "Grazie per essere una moglie e una mamma speciale. Tanti auguri amore, ti amo". Il tutto corredato da emoticon a forma di cuore rosso, simbolo dell'amore.