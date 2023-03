Juventus, Allegri ritrova Milik: novità dall'ultimo allenamento

TORINO - Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi giocatori in seguito alla vittoria di domenica sera sull'Inter, la Juventus è tornata al lavoro al JTC alla Continassa priva dei suoi nazionali. A integrare il gruppo anche alcuni ragazzi della formazione Under 19. "Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal lavoro atletico, con in mezzo esercitazioni tecniche focalizzate alla gestione del possesso palla", si legge sul sito ufficiale del club bianconero.

Juve, Allegri ritrova Milik

In attesa del rientro dei calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali, la Juventus annuncia un importante ritorno: "Arkadiusz Milik- assente dal match perso in casa con il Monza dello scorso 29 gennaio per un infortunio muscolare, ndr - si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Domani la squadra sarà in campo al mattino", conclude la nota.