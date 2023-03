Alice Campello, nostalgia Juve? “A Torino i migliori ricordi della vita”

Alice Campello nostalgica sui social. Nelle scorse ora la moglie dell'ex calciatore della Juventus Alvaro Morata ha condiviso con i suoi follower una Instagram story dove si può ammirare una bellissima vista panoramica della città di Torino. A corredo dello scatto il commento della modella: "I migliori ricordi della mia vita li ho qui". Parole che lasciano trapelare tutta la nostalgia per ciò che si è lasciato in Italia e chissà se non anche per la Juventus.