Juventus Academy, De Ceglie e il Torneo dello Stretto: di cosa si tratta

Juventus Academy e il Torneo dello Stretto

Riservato alle categorie 2010, 2011 e 2012, autorizzato dalla FIGC, il "Torneo dello Stretto - Juventus Academy Italia" ha coinvolti ben 41 squadre provenienti da 8 regioni diverse (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Lombardia e Piemonte), e praticamente tutte facevano parte dell'Academy bianconera. Le squadre U13 hanno giocato nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, quelle U12 all’Ambiente Stadium e quelle U11 al "Cristo Re" in pieno centro a Messina. "È stata la prima edizione di questo torneo che rientra nell’ambito del progetto nazionale Juventus Academy finalizzato a portare i colori, il metodo e i valori della squadra bianconera in tutto il mondo e a quanti più ragazzi possibili, proponendo loro sia l’insegnamento e lo sviluppo delle capacità calcistiche che la formazione educativa. Una prima edizione che è stata organizzata nella sua totalità dall'Academy bianconera Fair Play Messina, al suo primo anno di affiliazione con la Juventus. Nel territorio siciliano, all’interno del progetto Juventus Academy sono presenti, oltre alla società sopra citata, anche altre due realtà: l'ASD Jonia Calcio Football Club con sede a Riposto (provincia di Catania) e l'ASD Tieffe Club con sede a Palermo. Tornando alla Fair Play Messina, si tratta di una realtà molto importante su Messina e sul territorio siciliano in generale. Una realtà costituita da persone di assoluto riferimento e con una società molto forte alle spalle che ha organizzato questo torneo in maniera esemplare e che ha visto la partecipazione di quasi tutte le Juventus Academy Italia, oltre ad alcune Academy bianconere piemontesi, alla Sisport e a due squadre dell'Attività di Base e nello specifico l'U12 di Mister Niello e l'U10 di Mister Battaglia": così recita il comunicato bianconero.

Squadre ADB e autogestione

Particolare rilievo per le U10 e le U12 bianconere, che hanno potuto partecipare all'evento autogestendosi, idea partita sviluppata dal responsabile tecnico dell’Attività di Base Paolo De Ceglie, insieme alla Direzione Sportiva del Club. In queste partite del torneo ogni squadra ha avuto la possibilità di nominare un capitano, che potesse al contempo ricoprire il ruolo di allenatore in campo e fuori. Un modo per formare nel carattere i giovani e far assumere loro determinate responsabilità. Un esmepio di come la Juventus sia particolarmente attenta nella crescita dei ragazzi, facendoli crescere fin da subito anche sotto il profilo gestionale e di leadership.