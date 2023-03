Dybala-Juve, brutta fine: la verità sui 50 milioni di indennizzo

Cantava e canta Antonello Venditti che “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Un ritornello entrato nella testa e nel cuore di centinaia di migliaia di italiani per ragioni facilmente intuibili. Bene, se per molti questa canzone è la preferita, ben difficilmente potrà esserlo per Paulo Dybala, romanista d’adozione e non di nascita come chi ha scritto uno dei pezzi più amati in Italia. L’amore tra Dybala e la Juventus è finito e non tornerà per mille ragioni: in buona parte le stesse che hanno portato al mancato rinnovo del contratto in scadenza lo scorso giugno, dopo che a Torino aveva giocato per sette stagioni per un totale di 115 gol in 293 partite.