Allegri, senza Juve c’è l’ippica: domenica la corsa della cavalla Estrosa

Massimiliano Allegri , in attesa della ripartenza della Serie A con la sua Juventus , potrà concentrarsi sull'ippica. Ancora una splendida domenica di eccellente qualità a Capannelle : di scena i tre anni nel Daumier e Torricola , prove di preparazione al Parioli e Regina Elena del 1 maggio. Saranno sette le corse nel pomeriggio capitolino, due condizionate, una maiden per sole femmine, quattro handicap incerti al massimo. Cinque volte si correrà sulla pista grande in erba, assoluta garanzia di selezione, e le altre due sulla all weather, distanze dai 1400 fino ai 2400 metri. Nel Torricola sarà presente anche Estrosa , l'ormai celebre cavalla dell'allenatore bianconero.

Estrosa, la cavalla di Allegri a Capannelle

Quello di domenica 26 sarà un Premio Daumier di altissimo livello, programmato come terza corsa alle ore 15.50. Sui 1600 della pista grande rientra il leader giovanile Vero Atleta che chiede a questa corsa il passaporto necessario per ribadire la sua autorevole candidatura alla classica. All'edizione deluxe del Daumier fa da contraltare un’altra prova di eccellente livello, il Premio Torricola (quarta corsa alle ore 16.25). Una prova degna del passato con in pista, sempre sui 1600 della pista grande, sette tra le più intriganti femmine della generazione, a partire da Shavasana, quindi Lacrima d’Amore, Leondina, Mamaheart, Summer Lady, The Dams e per finire Estrosa, del tecnico bianconero.