Juventus su Frattesi: quando andrà in scena l’incontro col Sassuolo

TORINO- Se la Roma lo considera il miglior centrocampista della Serie A, ma dopo averci provato con insistenza la scorsa estate e più velatamente a gennaio non ha ancora deciso per l’affondo nella prossima sessione di mercato, la Juventus ha già fissato un altro appuntamento per Davide Frattesi. L’interesse bianconero è concreto, tanto più se Adrien Rabiot dovesse decidere di non rinnovare il contratto, che va in scadenza a giugno, e sistemarsi in qualche club di Premier League che accontenterebbe le sue richieste di ingaggio. Così i dirigenti della Juventus, che da tempo stanno seguendo il 23enne rivelazione della passata stagione con la maglia del Sassuolo, non hanno tergiversato ma sono passati al pressing per avere un altro confronto con i suoi agenti: la data dell’incontro non è stata ancora stabilita con precisione, ma sarà subito dopo il 19 aprile. Un giorno non casuale sull’agenda di Federico Cherubini e Francesco Calvo perché è quello in cui è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sulla penalizzazione di 15 punti in campionato: dall’esito del verdetto la nuova dirigenza bianconera capirà lo scenario di questa stagione (se la Juventus è seconda come dai risultati sul campo oppure se deve rincorrere la quarta posizione) e anche della prossima qualora dovesse o non dovesse esserci la qualificazione alla Champions League. E dà lì capirà anche quali passi potrà compiere sul mercato.