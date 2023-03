Lady Marchisio sorprende sui social: lo scatto inaspettato

Claudio Marchisio come non l'avevamo mai visto. La moglie dell'ex calciatore della Juventus, Roberta Sinopoli , sempre molto attiva sui social , ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story che ha fatto infiammare i social. Un dettaglio, infatti, non è per niente passato inosservato ai tifosi bianconeri e non solo.

Claudio Marchisio, la moglie Roberta e lo scatto 'rubato'

Nelle scorse ore lady Marchsio ha condiviso uno scatto che la ritrae in bagno intenta a farsi un selfie. Fino a qui non ci sarebbe nulla daridire, ma ciò che non è passato inosservato all'occhio attento di alcuni utenti social è il fatto che in lontananza, riflesso nello specchio, si scorge la sagoma dell'ex giocatore nudo intento a farsi una doccia. Roberta ha ripreso il marito da dietro, quindi per evitare la censura di Instagram, ha apposto un emoticon a forma di albicocca la posto del lato b di Marchisio, poi a commento dello scatto la scritta: "Welcome back".