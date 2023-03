Prisma, oltre la Juve in dodici a processo

Non solo Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene, coinvolti nel processo che si apre questa mattina presso il Tribunale di Torino ci sono anche gli ex direttori finanziari Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato, l’avvocato ed ex consulente legale del club Cesare Gabasio, gli ex componenti del Consiglio di Amministrazione bianconero Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano, i revisori legali Stefania Boschetti e Roberto Grossi.