Turchia U21, Yildiz show in Nazionale: gol e magie contro il Kosovo

Non solo con la maglia della Juventus , Kenan Yildiz è decisivo anche con la sua Nazionale, quella della Turchia U21 . L'esterno, classe 2005, ha giocato per la seconda volta dall'inizio contro il Kosovo e l'ha fatto con la numero 10 sulle spalle. Il turco è senza dubbio uno dei talenti cristallini della Primavera di Montero e nelle ultime settimane anche di Brambilla con la Next Gen .

Turchia U21, Yildiz gol alla quarta presenza

Protagonista in bianconero e con la Turchia, sì perché Yildiz ha segnato alla quarta presenza con la maglia della Nazionale, il gol del momentaneo 3-1, match poi terminato per 4-2. Partita molto positiva per lui, oltre alla rete, anche giocate importanti e che lo caratterizzano. Dribbling a fare impazzire i difensori avversari e la voglia di continuare a crescere. I classe 2005 è poi uscito nel corso della ripresa. La Juventus si gusta le sue magie anche con la 10 della Turchia U21 e lo aspetta per il finale di stagione.

Juventus, il tweet per Yildiz

Dopo il gol del classe 2005 sono arrivati puntuali anche i complimenti della Juventus via Twitter. Questo il messaggio per l'esterno offensivo da parte della società bianconera: "Yildiz a segno con la Turchia U21 nella partita vinta per 4-2 contro il Kosovo. Bravo Kenan".