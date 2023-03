Moise Kean vuole essere al 100% per quando la Juventus tornerà in campo dopo la pausa nazionali che ha fatto riposare la Serie A. L'attaccante bianconero ha sfruttato questa domenica senza gare per lavorare: il gol messo a segno in allenamento è un mix perfetto di forza e qualità. Sabato sera la Juventus ospiterà il Verona allo Stadium e Kean vuole farsi trovare pronto in caso Allegri chiami.