Difesa Juve: è ItalBrasile con Gatti in rampa di lancio. E Rugani...

Detto ieri di esterni e portieri , chiudiamo la panoramica sul futuro dell’attuale rosa bianconera con quelli che, ovviamente non da soli, hanno spesso chiuso la porta della Juve in questa stagione: i difensori centrali . Un blocco che è stato, soprattutto dopo il passaggio alla retroguardia a tre, uno dei punti di forza della squadra di Allegri, e che in blocco potrebbe essere riconfermato. Lo saranno sicuramente Danilo , leader e fresco di prolungamento del contratto dal 2024 al 2025, e Gleison Bremer , colpo estivo che, pur con qualche saltuario passaggio a vuoto, ha rispettato le attese e dimostrato di poter crescere ancora. A inizio stagione sembrava destinato all’addio il terzo brasiliano della rosa bianconera, Alex Sandro , il cui contratto è in scadenza nel 2023, il cui ingaggio è uno dei più alti e il cui rendimento era da tempo in calo rispetto agli anni migliori. Era perché proprio dopo che Allegri lo ha affiancato ai due connazionali come centrale di sinistra l’ex Porto ha iniziato a vivere una seconda giovinezza. Ai box per un problema muscolare, ha già giocato 30 delle 40 partite che farebbero scattare il rinnovo automatico annuale e visti il probabile rientro dopo la sosta e l’importanza per Allegri, è probabile che tagli il traguardo. Se anche così non fosse è però comunque probabile un rinnovo, verosimilmente biennale e con ingaggio spalmato (ipotesi concreta anche in caso di raggiungimento delle 40 partite).

Juventus, il trio italiano in difesa

Dal trio brasiliano al trio italiano, anch’esso probabilmente confermato in blocco, seppur con qualche certezza di meno. A proposito di certezze, ne sta offrendo sempre di più Federico Gatti, grande protagonista contro Friburgo e Inter. Nella stagione nel ventiquattrenne arrivato dal Frosinone non sono mancati alcuni errori, fisiologici visto il salto che ha compiuto, ma la crescita è stata costante. Considerati i 2 milioni di ingaggio lordo, la Juventus non si priverà certo di lui. Ad aiutarlo a crescere continuerà anche Leonardo Bonucci: il capitano ha il contratto in scadenza nel 2024 e dopo questa stagione tormentata da problemi fisici proverà a chiudere in bellezza. L’unico dubbio potrebbe nascere dalla tentazione di un’esperienza di vita diversa (magati a Miami con Chiellini) dopo aver raggiunto le 500 partite nella Juve (gliene mancano 3). Ma è più probabile che punti a superare le 528 di Furino per entrare nella top five. Come al solito i dubbi maggiori riguardano Daniele Rugani e come al solito probabilmente rimarrà. Anche perché i dubbi sono maggiori rispetto agli altri, ma non grandi in senso assoluto. Anche lui è all’ultimo anno di contratto e, considerato l’ingaggio importante (3,5 milioni netti), è difficile pensare che la Juventus riceva offerte per cui valga la pena privarsi di un giocatore di sicura affidabilità sia in campo che nello spogliatoio. Nel caso, il giocatore le valuterà, se dovessero offrirgli spazi maggiori.