Sissoko, la Juventus, Rabiot, Allegri e il consiglio di mercato

Uno che non si risparmiava mai, che dava tutto per la maglia. Decisivo là in mezzo al campo. Un po’ come Rabiot, seppur con caratteristiche differenti. Oggi Mohamed Sissoko esalta il centrocampista, con cui ha giocato insieme al PSG: «L’ho sempre sostenuto e difeso. È un giocatore di grande talento, aveva solo bisogno di un periodo di adattamento. Parliamo di uno forte. Ciò che sta facendo adesso per me è normale, non mi sorprende. È fondamentale per la Juventus, ma anche per la nazionale francese».